Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух с супругой Болорцетцег Лувсандорж 23 июня прибыл с государственным визитом в Ташкент. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщила пресс-служба главы правительства.





«Газета.uz» писала, что визит продлится до 26 июня. На переговорах главы Монголии с президентом Шавкатом Мирзиёевым намечено обсудить вопросы расширения отношений двух стран в разных сферах.





Ожидается подписание пакета межправительственных и межведомственных документов. Президенты также встретятся с представителями деловых кругов Узбекистана и Монголии.

После Ташкента президент Монголии посетит Хиву.