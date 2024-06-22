Освежающий мохито
Летний освежающий коктейль «Мохито», который легко приготовить дома.
Напиток с лаймом и малиной
Если вы любите фрукты и ягоды, приготовьте этот вкусный и ароматный напиток.
Яблочный лимонад с зелёным базиликом
Прохладный лимонад — лучший напиток, чтобы освежиться в жару.
Фруктово-ягодный компот
Фруктово-ягодный сезон в самом разгаре, а значит наступила пора компотов.
Персиковый лимонад
Идеальный напиток для жарких летних дней.
Огуречный лимонад
Яркий, освежающий и вкусный огуречный лимонад станет спасением от жары.
Арбузный лимонад
Яркий и ароматный напиток, который прекрасно охладит в летний зной.
Киви-лимонад
Освежающий лимонад с киви утолит жажду в жаркий день.
Цитрусовый лимонад
Освежающий цитрусовый лимонад — лучшее, что может случится с вами в жаркий день.