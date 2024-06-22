Освежающий мохито





Летний освежающий коктейль «Мохито», который легко приготовить дома.

Напиток с лаймом и малиной





Если вы любите фрукты и ягоды, приготовьте этот вкусный и ароматный напиток.

Яблочный лимонад с зелёным базиликом





Прохладный лимонад — лучший напиток, чтобы освежиться в жару.

Фруктово-ягодный компот





Фруктово-ягодный сезон в самом разгаре, а значит наступила пора компотов.

Персиковый лимонад





Идеальный напиток для жарких летних дней.

Огуречный лимонад





Яркий, освежающий и вкусный огуречный лимонад станет спасением от жары.

Арбузный лимонад





Яркий и ароматный напиток, который прекрасно охладит в летний зной.

Киви-лимонад





Освежающий лимонад с киви утолит жажду в жаркий день.

Цитрусовый лимонад





Освежающий цитрусовый лимонад — лучшее, что может случится с вами в жаркий день.