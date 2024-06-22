В Узбекистане с 1 января 2025 года будет запущена Виртуальная академия по противодействию коррупции. Это электронная платформа, направленная на непрерывное повышение знаний и государственных служащих, и населения в сфере противодействия коррупции, говорится в постановлении, подписанном президентом Шавкатом Мирзиёевым, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.

Постановлением определены приоритетные направления системы непрерывного повышения знаний населения и госслужащих в сфере противодействия коррупции. Это, среди прочего, повышение правосознания и правовой культуры, формирование в обществе правового иммунитета к коррупции, привитие в сознание молодого поколения ценностей добропорядочности.

Кроме того, это повышение на постоянной основе знаний, навыков и квалификации работников, ответственных за противодействие коррупции, а также занимающих должности госслужбы, наиболее подверженные коррупционным рискам.

Система также предусматривает оценку и сертификацию знаний госслужащих в сфере противодействия коррупции, с ведением реестра госслужащих, получивших сертификат.

Организация и ведение учебной деятельности в виртуальной академии осуществляются Антикоррупционным агентством и Правоохранительной академией.

Агентство формирует контингент госслужащих, подлежащих обучению в сфере противодействия коррупции, утверждает годовой план-график обучения, ведёт мониторинг качественной организации учебного процесса, вносит предложения о внедрении новых учебных модулей с учётом государственной политики по противодействию коррупции, коррупционных рисков и результатов исследований.

В виртуальной академии, помимо госслужащих, могут также обучаться население, субъекты предпринимательства, представители негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, воспитанники, учащиеся и студенты образовательных организаций и работники предприятий с участием государства.

Обучение организуется по базовым и специальным учебным курсам. При этом обучение на базовых учебных курсах для всех пользователей организуется бесплатно, а повышение квалификации на специальных учебных курсах — на платно-контрактной основе.

Для госслужащих обучение будет обязательным

Для госслужащих повышение квалификации в сфере противодействия коррупции на специальных учебных курсах виртуальной академии является обязательным, для других категорий — добровольным.

Они должны будут проходить курс в течение трёх месяцев после приёма на работу.

Периодичность повышения квалификации госслужащих будет составлять не реже одного раза в три года.

Специальные курсы для работников подразделений внутреннего антикоррупционного контроля и осуществляющих деятельность на должностях госслужбы, наиболее подверженные коррупционным рискам, проводятся на основании углублённых учебных программ.