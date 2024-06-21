В социальных сетях 20 июня распространилось видео, на котором воспитательница дошкольной организации №16 в Галляаральском районе Джизакской области бьёт детей.

На видео видно, как женщина сидит посреди комнаты и подзывает к себе по очереди нескольких мальчиков. Когда они к ней подходят, она ругает их, бьёт туфлей по лицу и телу, некоторым даёт пощёчины и дёргает за уши.

В областном управлении дошкольного и школьного образования сообщили, что для изучения ситуации создана рабочая группа, трудовой договор с педагогом расторгнут 19 июня. Проверка, по данным управления, продолжается.