Компания Uzbekistan Airways в рамках стратегии своего развития в пятницу представила обновлённый логотип, символизирующий «ещё больше движения к инновациям и совершенству».

«Дизайн стал более минималистичным, лёгким, но сохранил привычную узнаваемость, отсылая нас в историю становления одного из лидера авиаперевозок в Центральной Азии», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Uzbekistan Airways не стали менять логотип кардинально — это всё тот же круг с птицей внутри, но в одном цвете, как первый вариант логотипа. В написании названия компании все буквы теперь будут заглавными.





Пресс-секретарь авиакомпании Дилором Каимбаева на встрече с журналистами в этот день отметила, что решение «скорректировать» логотип было принято с учётом современных тенденций, а именно минимализма, с целью сделать его более элегантным и лёгким для восприятия.

Председатель правления Uzbekistan Airways Шухрат Худайкулов сообщил, что обновление логотипа на всех носителях — «от салфеток, дорожных наборов и документов до самолётов» — займёт полтора-два года.

Замена будет производиться эволюционным путём — наряду с прежним будет использоваться и новый логотип.





Что касается объявленных в прошлом году планов по обновлению фирменной ливреи самолётов, то в компании решили сохранить традиционный окрас — цвета флага Узбекистана — как уже узнаваемый во всём мире и выделяющийся среди других авиакомпаний.

На имеющихся самолётах с нынешней ливреей логотип сохранит цветовую гамму — жёлтый круг, зелёная птица и красная обводка, но его формы постепенно будут приведены в соответствие с обновлённым вариантом.

Перевозчик также представил новый слоган — «Крылья Центральной Азии». Нынешний — «Безопасность. Стабильность. Комфорт».

На встрече с журналистами руководители Uzbekistan Airways сказали, что компания вправе называть себя крыльями Центральной Азии, поскольку десятилетиями предлагает как связующие разные регионы рейсы, так и прямые рейсы в такие города, как Нью-Йорк, Токио и другие.