Жавлонбек Ойбекович Умарходжаев 20 июня утверждён в должности председателя правления компании Uzbekistan Airports. Решение об этом принял единственный акционер компании в лице Министерства экономики и финансов Узбекистана, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

С августа 2023 года Жавлонбек Умарходжаев руководил компанией в статусе временно исполняющего обязанности.

Свою карьеру он начал в 2008 году в Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». В 2009—2018 годах был начальником отдела авиационной безопасности НАК.

В 2018—2021 годах работал в должности заместителя начальника дирекции капитального строительства и технического директора по реализации проекта «Ташкент-Восточный» компании «Узбекистон темир йуллари»

В 2021—2023 годах занимал пост первого заместителя председателя правления по операционной деятельности Uzbekistan Airports.