На 53-м пленарном заседании Сената был рассмотрен вопрос об избрании председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана, сообщила пресс-служба верхней палаты.

В соответствии со статьёй 95 и статьёй 109 Конституции в новой редакции, председатель этого комитета избирается Сенатом по представлению президента Узбекистана.

Сенаторы избрали Халилилло Собиржоновича Турахужаева на должность председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Ранее он работал заместителем председателя Верховного суда Узбекистана. С сентября 2020 года Халилилло Турахужаев также работал первым заместителем председателя Государственного налогового комитета — директором Агентства по кадастру при ГНК, а до этого — главой Агентства государственных услуг.