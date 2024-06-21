В Узбекистане создаётся проектный офис «Центр проектов в сельскохозяйственной и продовольственной сфере». Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 20 июня «О дополнительных мерах по ускорению реформ в сельскохозяйственной и продовольственной сфере», сообщает Министерство юстиции.

Проектный офис, образуемый в форме государственного учреждения, будет вносить в Администрацию президента информацию о состоянии реформирования и осуществляемых мерах в сельскохозяйственной и продовольственной сфере, факторах, препятствующих осуществлению реформ, а также путях их искоренения.

Офису предоставлено право на привлечение к деятельности на договорной основе опытных специалистов соответствующих министерств и ведомств, организаций их системы, а также научно-исследовательских учреждений исходя из рыночной конъюнктуры.

Министерству сельского хозяйства и проектному офису поручено в текущем году принять меры по созданию в Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях трёх современных лабораторий, соответствующих международным требованиям, в целях проверки качества и увеличения доли экспорта плодоовощной и продовольственной продукции.

С 2024/2025 учебного года должна быть усовершенствована система повышения знаний студентов и квалификации педагогов вузов аграрной сферы, а также оценки деятельности научных работников их научно-исследовательских учреждений на основе международного опыта.

Кроме того, с нового учебного года будет поэтапно осуществляться международная аккредитация направлений образования Ташкентского государственного аграрного университета.

Напомним, в январе был образован проектный офис «Центр проектов здравоохранения», а феврале — проектный офис «Центр проектов в сфере образования».