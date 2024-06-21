В Черногории, Боснии и на большей части адриатического побережья Хорватии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает Reuters со ссылкой на черногорского оператора электросети CEDIS и местные СМИ. Агентство отмечает, что в эти дни в странах температура приближалась к 40 градусам по Цельсию.

«Почти вся территория Черногории осталась без электричества из-за перебоев в сети», — сообщил CEDIS в Facebook.

Корреспондент Reuters передаёт, что столица Боснии и Герцеговины Сараево и города Баня-Лука и Мостар также остались без электричества. Местные СМИ пишут об отключении электроэнергии по всей стране.

Электричество отсутствует и на большей части Адриатического побережья Хорватии. Хорватская энергетическая компания HEP заявила, что отключение электроэнергии в некоторых частях страны вызвано «международными сбоями».

Движение в приморском городе Сплит остановилось после того, как перестали работать светофоры. По всему городу были слышны сирены машин скорой помощи, пишет агентство.

Албанская телекомпания Top Channel сообщила, что в ряде городов, включая столицу Тирану, отключилось электричество. По данным телеканала, причиной стала неисправность соединительной линии из Черногории.

Боснийская Dnevni avaz пишет, что возможной причиной сбоя стали перегрузки линий электропередачи. По данным газеты, блэкаут вызвал транспортный коллапс в Сараево. Издание Balkan Insight отмечает, что отключение энергии началось с Черногории.