Олимжон Мухамаджанович Умаров назначен первым заместителем министра цифровых технологий Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.

21 июня глава правительства Абдулла Арипов представил его и других назначенных президентом Шавкатом Мирзиёевым руководителей членам Кабинета министров, говорится в сообщении.

Олимжон Умаров (1985 г. р., выпускник Национального университета — 2007 и южнокорейского Университета Сонгюнгван — 2017) с мая 2020 года по ноябрь 2021-го был советником премьер-министра по вопросам развития информационных технологий и коммуникаций.

Ранее он уже работал первым заместителем министра по развитию ИТ и коммуникаций — с июня 2017 года по май 2020 года.

В 2006—2012 годах занимал разные должности в Центре развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM Узбекского агентства связи и информатизации (позже преобразовано в Госкомсвязи, потом — в Мининфоком, ныне — Минцифры).

В 2012 году возглавил отдел информационных систем и информационных ресурсов УзАСИ. В 2012—2017 годах руководил Управлением ИКТ министерства.