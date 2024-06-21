22-летний парень, накануне задержанный в Ташкенте за ношение никаба, привлечён к ответственности, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Ташкентских городских судов.

Шайхантахурский районный суд по уголовным делам признал его виновным по статьям 184−4 (нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность) и 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности и назначил ему 15 суток ареста и штраф в размере 10 БРВ (3,4 млн сумов).

Суд решил, что обвинение по статье 194−1 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) было предъявлено необоснованно, поскольку предусмотренное ей правонарушение отражено в статье 195.

Как мы писали, житель Букинского района Ташкентской области был задержан в столице сотрудниками ОВД, потому что вызвал подозрение своим поведением.