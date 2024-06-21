По приглашению Шавката Мирзиёева президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23−26 июня посетит Узбекистан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

На переговорах на высшем уровне в Ташкенте будут рассмотрены вопросы расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества, говорится в сообщении.

В повестку дня обсуждений включены планы развития конструктивного политического диалога и межпарламентских контактов, наращивания двустороннего товарооборота, реализации проектов кооперации в добывающей отрасли, сельском хозяйстве, животноводстве, лёгкой промышленности, здравоохранении, сфере транспорта, логистики и других направлениях.

Будут рассмотрены совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей. Состоится также обмен мнениями по международной проблематике.

По итогам саммита предусматривается подписание пакета межправительственных и межведомственных документов.

Президенты двух стран встретсятся с представителями ведущих компаний и деловых кругов Узбекистана и Монголии. Запланирован и ряд других мероприятий.

Президент Монголии также посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием Узбекистана.