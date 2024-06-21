21 июня по территории Узбекистана сохранится жаркая погода с температурой воздуха в пределах +34…+39 градусов Цельсия, по

северу, югу и пустынной зоне — до +41, сообщил Узгидромет.

Преобладание погоды без осадков, лишь по центральным и восточным районам Узбекистана и по Каракалпакстану во второй половине дня ожидается развитие облачности, в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.

В выходные дни температурный фон по территории Узбекистана не изменится. Температура воздуха останется ночью в пределах +20…+25 градусов, днём — +34…+39. По большей части равнинной территории страны без осадков, лишь по Каракалпакстану, а также в субботу 22 июня по Хорезмской области, областям Ферганской долины и пустынной зоне Навоийской области в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточного направления 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В горных районах сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные ливневые дожди, грозы.

По предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления.

Погода в Ташкенте

В пятницу во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура в пределах +35…+37 градусов.

В субботу и воскресенье без осадков. Температура ночью будет в пределах +23…+25 градусов, днём — +36…38.

Ветер восточный 3−8 м/с, возможно усиление до 12−14 м/с.