К детскому омбудсману Сурайё Рахмоновой поступило обращение от жительницы Алмазарского района Ташкента К. Н. Женщина сообщила, что её знакомая по социальным сетям М. М. оставила ей двух сыновей — двухлетнего и двухмесячного.

К. Н. рассказала, что дети жили с ней на протяжении 45 дней, и за это время никаких известий от их матери не было.

УКД УВД района проводит доследственную проверку. В настоящее время детей временно определили в «дом малютки».

«Связь с матерью установлена, проводится правовая оценка по факту её неспособности заботиться о несовершеннолетних детях, находящихся под её опекой», — говорится в сообщении омбудсмана.