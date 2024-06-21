Политика

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23−26 июня посетит с государственным визитом Узбекистан. После саммита и других мероприятий в Ташкенте он посетит Хиву.

Олимжон Умаров назначен первым заместителем министра цифровых технологий Узбекистана. Ранее он уже занимал этот пост. Он также был советником премьер-министра по развитию ИКТ.

Сенат одобрил кандидатуру Нигматиллы Юлдашева, возглавлявшего Генпрокуратуру с 2019 года, на новый пятилетний срок в этой должности.

Сенаторы избрали Халилилло Турахужаева, работавшего заместителем председателя Верховного суда Узбекистана, главой Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Постановлением президента создаётся проектный офис «Центр проектов в сельскохозяйственной и продовольственной сфере». Ранее были созданы проектные офисы в сферах здравоохранения и образования.

В преддверии визита в Ташкент президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха объявлено о назначении послом этой страны в Узбекистане Дааданхуу Батбаатара.

Экономика

Uzbekistan Airways показала обновлённый логотип. Компания не стала менять его кардинально, а освежила в соответствии с современными тенденциями. Ливрею перевозчик также решил сохранить как узнаваемую. Кроме того, представлен новый слоган — «Крылья Центральной Азии».

Узбекистану удалось сократить углеродные выбросы на 500 тысяч тонн. За это Всемирный банк в рамках ранее заключённой сделки выплатил стране грант в размере $7,5 млн. Часть этих средств направят на финансовое содействие семьям, которые сильнее всего затронуло повышение тарифов на электричество и газ.

Сенаторы одобрили поправки по усилению кибербезопасности в ряд законов банковской сферы. Эти поправки, в частности, предоставляют Центральному банку полномочия по выявлению угроз кибербезопасности со стороны кредитных и платёжных организаций, операторов платёжных систем и валютных бирж.

Жавлонбек Умарходжаев утверждён в должности председателя правления Uzbekistan Airports. С августа прошлого года он руководил компанией в статусе временно исполняющего обязанности.

Общество

Парень, накануне задержанный в Ташкенте за ношение никаба, получил 15 суток ареста. Ему также назначен штраф в 3,4 млн сумов. Одно из трёх предъявленных обвинений было снято.

Мужчина, устроивший скандал в здании суда в Бекабаде из-за приговора в отношении его брата, был доставлен в ОВД. У входа в здание ОВД ему стало плохо, он был доставлен в больницу, где была зафиксирована смерть.

В выходные дни температурный фон на территории Узбекистана не изменится. В Каракалпакстане и некоторых регионах ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Местами возможно усиление ветра.

В ДОО №16 в Галляаральском районе Джизакской области воспитательница била детей по лицу туфлей, некоторым давала пощёчины. В областном управлении дошкольного образования сообщили, что трудовой договор с ней расторгнут.

В Ташкенте женщина оставила знакомой по соцсетям двухлетнего и двухмесячного сыновей. Дети пробыли у женщины 45 дней, за это время от матери не было никаких известий. Проводится правовая оценка по факту её неспособности заботиться о несовершеннолетних детях, сообщили у омбудсмана.

Девять кинопремьер, кинопоказы под открытым небом, ярмарка уникальных изделий, квиз по советским комедиям, выставка румынских и узбекских костюмов, театральные постановки и творческие мастер-классы, а также другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Мир

В Черногории, Боснии, Албании и на большей части адриатического побережья Хорватии произошёл масштабный блэкаут. СМИ пишут об отключениях электроэнергии по всей территории четырёх стран.

Армения объявила о признании Палестины как государства. МИД страны назвал принцип «двух государств» единственным способом решить израильско-палестинский конфликт.

В мире наблюдается всплеск заболеваемости инфекционными болезнями, в частности гриппом, коклюшем, туберкулёзом и корью. Авторы анализа объясняют это снижением уровня вакцинации и снижением иммунитета населения в годы пандемии, а также изменением климата.

Спасибо, что читаете нас!