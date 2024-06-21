Политика
Президент Монголии посетит Узбекистан с государственным визитом
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23−26 июня посетит с государственным визитом Узбекистан. После саммита и других мероприятий в Ташкенте он посетит Хиву.
Олимжон Умаров назначен первым замминистра цифровых технологий
Олимжон Умаров назначен первым заместителем министра цифровых технологий Узбекистана. Ранее он уже занимал этот пост. Он также был советником премьер-министра по развитию ИКТ.
Нигматилла Юлдашев переназначен генпрокурором Узбекистана на новый срок
Сенат одобрил кандидатуру Нигматиллы Юлдашева, возглавлявшего Генпрокуратуру с 2019 года, на новый пятилетний срок в этой должности.
Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана возглавил Халилилло Турахужаев
Сенаторы избрали Халилилло Турахужаева, работавшего заместителем председателя Верховного суда Узбекистана, главой Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.
Создаётся проектный офис в сферах сельского хозяйства и продовольствия
Постановлением президента создаётся проектный офис «Центр проектов в сельскохозяйственной и продовольственной сфере». Ранее были созданы проектные офисы в сферах здравоохранения и образования.
Посол Монголии приступил к работе в Узбекистане
В преддверии визита в Ташкент президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха объявлено о назначении послом этой страны в Узбекистане Дааданхуу Батбаатара.
Экономика
Uzbekistan Airways обновит логотип, но сохранит традиционную ливрею
Uzbekistan Airways показала обновлённый логотип. Компания не стала менять его кардинально, а освежила в соответствии с современными тенденциями. Ливрею перевозчик также решил сохранить как узнаваемую. Кроме того, представлен новый слоган — «Крылья Центральной Азии».
Узбекистан первым в мире получил выплату ВБ за сокращение выбросов углекислого газа
Узбекистану удалось сократить углеродные выбросы на 500 тысяч тонн. За это Всемирный банк в рамках ранее заключённой сделки выплатил стране грант в размере $7,5 млн. Часть этих средств направят на финансовое содействие семьям, которые сильнее всего затронуло повышение тарифов на электричество и газ.
Сенат одобрил поправки в законы по обеспечению кибербезопасности банков Узбекистана
Сенаторы одобрили поправки по усилению кибербезопасности в ряд законов банковской сферы. Эти поправки, в частности, предоставляют Центральному банку полномочия по выявлению угроз кибербезопасности со стороны кредитных и платёжных организаций, операторов платёжных систем и валютных бирж.
Жавлонбек Умарходжаев утверждён главой Uzbekistan Airports
Жавлонбек Умарходжаев утверждён в должности председателя правления Uzbekistan Airports. С августа прошлого года он руководил компанией в статусе временно исполняющего обязанности.
Общество
Парню, носившему никаб, дали 15 суток ареста
Парень, накануне задержанный в Ташкенте за ношение никаба, получил 15 суток ареста. Ему также назначен штраф в 3,4 млн сумов. Одно из трёх предъявленных обвинений было снято.
В Бекабаде скончался мужчина, доставленный в ОВД
Мужчина, устроивший скандал в здании суда в Бекабаде из-за приговора в отношении его брата, был доставлен в ОВД. У входа в здание ОВД ему стало плохо, он был доставлен в больницу, где была зафиксирована смерть.
Жаркая погода в Узбекистане сохранится и на выходных
В выходные дни температурный фон на территории Узбекистана не изменится. В Каракалпакстане и некоторых регионах ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Местами возможно усиление ветра.
В Джизакской области воспитательница детсада била детей туфлей по лицу
В ДОО №16 в Галляаральском районе Джизакской области воспитательница била детей по лицу туфлей, некоторым давала пощёчины. В областном управлении дошкольного образования сообщили, что трудовой договор с ней расторгнут.
Мать оставила двух сыновей у знакомой в Ташкенте и исчезла, детей передали в «дом малютки»
В Ташкенте женщина оставила знакомой по соцсетям двухлетнего и двухмесячного сыновей. Дети пробыли у женщины 45 дней, за это время от матери не было никаких известий. Проводится правовая оценка по факту её неспособности заботиться о несовершеннолетних детях, сообщили у омбудсмана.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (22 и 23 июня)
Девять кинопремьер, кинопоказы под открытым небом, ярмарка уникальных изделий, квиз по советским комедиям, выставка румынских и узбекских костюмов, театральные постановки и творческие мастер-классы, а также другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.
Мир
Масштабный блэкаут произошёл в Черногории, Боснии, Хорватии и Албании
В Черногории, Боснии, Албании и на большей части адриатического побережья Хорватии произошёл масштабный блэкаут. СМИ пишут об отключениях электроэнергии по всей территории четырёх стран.
Армения признала Палестину
Армения объявила о признании Палестины как государства. МИД страны назвал принцип «двух государств» единственным способом решить израильско-палестинский конфликт.
В мире наблюдается всплеск заболеваемости инфекционными болезнями — анализ
В мире наблюдается всплеск заболеваемости инфекционными болезнями, в частности гриппом, коклюшем, туберкулёзом и корью. Авторы анализа объясняют это снижением уровня вакцинации и снижением иммунитета населения в годы пандемии, а также изменением климата.
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