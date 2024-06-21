На 53-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана рассмотрены поправкам в законы в сфере обеспечения кибербезопасности, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Отмечалась необходимость повышения уровня информационной безопасности и кибербезопасности кредитных организаций.

Поправки предоставляют Центральному банку Узбекистана дополнительные полномочия по выявлению угроз безопасности и кибербезопасности со стороны кредитных и платёжных организаций, операторов платёжных систем, валютных бирж, кредитных бюро и принятию мер по их предупреждению.

Нормы, касающиеся обеспечения кибербезопасности, вносятся в Кодекс об административной ответственности, законы «О Центральном банке», «О банках и банковской деятельности», «О банковской тайне», «О защите информации в автоматизированной банковской системе», «Об электронном правительстве», «О платежах и платёжных системах» и «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности».

Поправками к грубым нарушениям отнесено нарушение требований законодательства по обеспечению информационной безопасности и кибербезопасности в банковских информационных системах.





Кроме того, в законе отражены такие дополнительные цели, как обеспечение информационной безопасности и кибербезопасности информационных систем и ресурсов банков и защита банковской тайны.

По мнению сенаторов, принятие этого закона способствует повышению информационной безопасности в деятельности кредитных и небанковских кредитных организаций, а также в системе электронного правительства, предупреждению правонарушений, совершаемых с помощью информационно-коммуникационных технологий.

По завершении обсуждения закон с поправками был одобрен сенаторами.