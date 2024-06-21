Узбекистан стал первой страной мира, получившей выплату от Всемирного банка за достижение результатов в рамках программы, поддерживающей государственную политику в области снижения выбросов в энергетическом секторе, сообщила пресс-служба ВБ.

Это стало возможным в рамках проекта «Инновационное углеродное финансирование для трансформации энергетического сектора Узбекистана» (iCRAFT) — первого в своём роде проекта Всемирного банка, оказывающего содействие стране в повышении энергоэффективности, сокращении энергетических субсидий и переходе к экологически чистым источникам энергии. «Газета.uz» ранее писала об этом проекте подробно.

Фонд Всемирного банка по преобразованию углеродных активов (TCAF) предоставил Узбекистану грант в размере 7,5 млн долларов в результате успешного сокращения выбросов на 500 тысяч тонн углекислого газа в рамках проекта iCRAFT. Эти результаты были независимо подтверждены третьей стороной, заявили в ВБ.

Глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли поздравил страну с этим достижением.

«Эта инициатива является первой в мире по использованию климатического финансирования с целью поддержки государственных реформ в энергетическом секторе. Проект iCRAFT направлен на содействие Узбекистану в переходе от отдельных сделок по торговле выбросами парниковых газов на международных углеродных рынках к программному (системному) подходу в этой области. Мы ожидаем, что данный пилотный проект может создать прецедент для реформ в других секторах национальной экономики, а также послужит примером внедрения аналогичной практики в других странах мира», — сказал глава представительства.

Правительство Узбекистана обязалось использовать часть средств, получаемых в рамках проекта iCRAFT, для оказания финансового содействия уязвимым домохозяйствам, чьё благополучие затронули недавние изменения тарифов на электричество и газ, уточнили в ВБ. Кроме того, проектные средства внесут вклад в реализацию государственной программы перехода Узбекистана к «зелёной» экономике и реформированию энергетического сектора.

Заместитель премьер-министра и министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров подчеркнул важность сделки в рамках климатического финансирования: «Первый платёж, полученный Узбекистаном в рамках проекта iCRAFT, знаменует собой важный шаг на пути к сокращению энергетических субсидий и достижению окупаемости затрат в энергетическом секторе. Он также внесёт вклад в более широкие усилия правительства по развитию „зелёной“ экономики, способствующей экономическому росту и сокращению бедности».

«Получая так называемые „углеродное финансирование“ (сокращённые выбросы парниковых газов, измеряемые в тоннах CO2-эквивалента) в рамках реализации инновационного проекта iCRAFT, Узбекистан ускорит переход экономики к экологически чистой энергетике. Проект также поможет укрепить роль страны в качестве регионального лидера, активно участвующего в сделках на международных углеродных рынках», — заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Проект iCRAFT содействует правительству Узбекистана в разработке соответствующей инфраструктуры, систем, механизмов и документации, которые подготовят страну к реализации аналогичных инициатив по осуществлению сделок на международных углеродных рынках в будущем при содействии других международных партнёров и частных инвесторов.

Он также помогает разработать механизм мониторинга, отчётности и проверки исполнения обязательств страны, предусмотренных статьёй 6 Парижского соглашения.

В реализации проекта iCRAFT, помимо Министерства экономики и финансов и Министерства энергетики, принимают участие Агентство стратегических реформ при президенте Узбекистана, Министерство инвестиций, промышленности и торговли, а также Агентство гидрометеорологической службы (Узгидромет).

Вышеупомянутый платёж является первым из нескольких ожидаемых траншей в рамках Соглашения о платежах за сокращение выбросов, заключённого между правительством Узбекистана и Всемирным банком под эгидой проекта iCRAFT. В соответствии с соглашением, страна сможет получить до 20 млн долларов в виде грантовых средств или «углеродного финансирования» за независимо подтверждённое сокращение выбросов, произведённое в результате реформы энергетического сектора.

В период реализации проекта iCRAFT Узбекистан планирует сократить выбросы в объёме 60 миллионов тонн углекислого газа. Из них в рамках проекта у страны будет закуплено около 2,5 миллиона тонн углекислого газа. Оставшиеся углеродные единицы Узбекистан сможет продать на международных углеродных рынках, используя системы и механизмы, созданные и апробированные в ходе реализации проекта iCRAFT.

Напомним, Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение по климату в 2018 году, взяв на себя обязательство снизить к 2030 году удельные выбросы парниковых газов (диоксида углерода, метана, закиси азота) на единицу ВВП на 10% от уровня базового 2010 года. В 2021 году Узбекистан повысил свои обязательства по этому соглашению. Новая цель — к 2030 году снизить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% от уровня 2010 года.