В здании отдела внутренних дел Бекабада Ташкентской области 19 июня скончался 43-летний мужчина.

В ГУВД области сообщили, что в Бекабадском городском суде по уголовным делам в этот день был вынесен приговор 33-летнему Х. Ю., обвинённому по пунктам «е», «к» и «л» части 2 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, причинённое из хулиганских побуждений группой лиц с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия) Уголовного кодекса Узбекистана.

Его братья 43-летний Д. Ю. и 46-летний Д. Ю. выразили недовольство приговором и устроили скандал в зале суда, нарушив общественный порядок. В зал были вызваны сотрудники ОВД. Три инспектора профилактики, прибыв на место, урегулировали ситуацию и доставили участников конфликта в ОВД для оформления документов о правонарушении.

У входа в здание ОВД 43-летнему Д. Ю стало плохо. Инспекторы на служебном автомобиле доставили его в больницу. Медработники установили, что мужчина скончался.

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что ведомство расследует ситуацию совместно с органами прокуратуры.

Получены видеозаписи, проверяются показания свидетелей и участников происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, заявил он.

«Смерть людей в обстоятельствах, связанных с органами внутренних дел, вне зависимости от того, что произошло, рассматривается в качестве чрезвычайной ситуации, и действия всех участников происшествия, в том числе каждого сотрудника [ОВД], будет проверены тщательно, полностью и беспристрастно», — подчеркнул представитель МВД.