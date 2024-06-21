Армения признала Палестину в качестве независимого государства. Заявление об этом было опубликовано МИДом страны.
«Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признает Государство Палестина», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Армения присоединилась к резолюциям Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа и «искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке».
«На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжаем поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа „двух государств“. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут воплотить в жизнь свои легитимные устремления», — говорится в заявлении.
В мае Армения также проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к Совету безопасности перерассмотреть вопрос о полноправном членстве Палестины в организации. Сейчас Палестина представлена в ООН как государство-наблюдатель.
- За последний месяц независимость Палестины признали Норвегия, Испания, Ирландия и Словения. По состоянию на июнь 2024 года Палестину в качестве государства признают 145 из 193 членов ООН.
- В числе стран, которые не признают государственность Палестины, — США, Британия и Израиль. Израильское правительство утверждает, что создание палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа будет угрожать существованию Израиля.