Армения признала Палестину в качестве независимого государства. Заявление об этом было опубликовано МИДом страны.

«Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признает Государство Палестина», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Армения присоединилась к резолюциям Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа и «искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке».

«На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжаем поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа „двух государств“. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут воплотить в жизнь свои легитимные устремления», — говорится в заявлении.

В мае Армения также проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к Совету безопасности перерассмотреть вопрос о полноправном членстве Палестины в организации. Сейчас Палестина представлена в ООН как государство-наблюдатель.