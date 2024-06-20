Президент Узбекистана 19 июня подписал закон, которым усиливается ответственность за нарушение законодательства в сфере предоставления в аренду государственного имущества. Документ опубликовала газета «Народное слово».

Законом внесена новая статья 215−8 в Кодекс об административной ответственности:

Предоставление в аренду государственного имущества без заключения договора аренды, необоснованное воспрепятствование арендатору в принятии арендованного государственного имущества, доступе на территорию объекта арендных отношений и его использовании или предоставление в аренду государственного имущества с указанием в договоре аренды неправильных параметров и количества передаваемого в аренду государственного имущества, влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 5 до 10 БРВ (от 1,7 млн до 3,4 млн сумов).

То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 15 БРВ (от 3,4 млн до 5,1 млн сумов).

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Напомним, сенаторы, рассматривая этот закон, изучили несколько случаев нарушений порядка сдачи госимущества в аренду.

В 2022 году было выявлено 595 нарушений порядка сдачи в аренду госимущества площадью 38,2 тысячи кв. м, а за 2023 год — 581 нарушение (129,8 тысячи кв. м). В результате с балансоодержателей была взыскана арендная плата за период пользования госимуществом в двукратном размере (1,8 млрд сумов).

Так, администрация школы №6 Сырдарьинской области сдала в аренду помещение площадью 181,5 кв. м за сумму 4,3 млн сумов без проведения аукциона.

В другом случае гражданин был признан победителем аукциона по аренде помещения площадью 100 кв. м в Нукусе, однако балансодержатель — Школа высшего спортивного мастерства по олимпийским и национальным видам спорта — не допустил предпринимателя к использованию объекта.