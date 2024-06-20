Пятьдесят третье пленарное заседание Сената будет созвано 21 июня, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.

На нем планируется рассмотреть законы:

«О признании прав на самовольно занятые земельные участки и построенные на них здания и сооружения»;

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства в сфере обеспечения кибербезопасности»;

«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью»;

«О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы правовой защиты объектов интеллектуальной собственности»;

«О внесении дополнений и изменения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с определением порядка постановки на учёт профсоюзных организаций, не имеющих статуса юридического лица»;

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ»;

«О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам (Сингапур, 27 марта 2006 года)».

Сенаторы также обсудят исполнение мер по комплексному социально-экономическому развитию и обеспечению занятости населения Каракалпакстана, состоянии работы по развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест в махаллях Самаркандской области.

Кроме того, на пленарном заседании также будут рассмотрены вопросы о кандидатуре на должность генерального прокурора Узбекистана, избрании председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей и о внесении изменений в состав Высшего судейского совета страны.