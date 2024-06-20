Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России, сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

«Этот пакет предусматривает новые целевые меры и максимизирует воздействие существующих санкций, закрывая лазейки», — отметили в представительстве.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции призваны лишить Россию доступа к ключевым технологиям и дальнейших доходов от энергетики, а также направлены против «теневого флота [президента России Владимира] Путина и теневой банковской сети за рубежом».

Как пишет Bloomberg, меры включают в себя запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны через ЕС и ограничение торговли с десятками компаний в Китае, Турции, Индии. Кроме того, будет ужесточён экспортный контроль большего количества химикатов и электроники, которые могут быть использованы в военных целях.

По данным агентства, политическим партиям, аналитическим центрам и медиа-провайдерам также запретят принимать российские источники финансирования.

Reuters добавляет, что в санкционный список были добавлены 47 компаний и 69 физических лиц. Ожидается, что пакет будет официально одобрен на встрече глав МИД ЕС 24 июня.