Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала результаты международного исследования PISA-2022 по оцениванию дополнительного домена — креативного (творческого) мышления 15-летних учащихся школ. Результаты оценивания основных доменов (математика, читательская грамотность, естественные науки) были опубликованы в декабре 2023 года — по ним школьники из Узбекистана оказались в последней десятке.

В список стран с наиболее развитым уровнем креативного мышления учащихся попали Сингапур, Южная Корея, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Эстония и Финляндия — средние баллы учащихся (от 41 до 36) этих стран выше среднего балла по OECD (33 балла). Эти страны лидировали и в основном исследовании PISA-2022. Средние баллы китайских Тайпея, Макао и Гонконга, также лидировавших в основном исследовании, оказались близки или чуть ниже средних баллов по OECD.

Наихудшие показатели по креативному мышлению показали учащиеся Доминиканской Республики, Марокко (15 баллов), Узбекистана, Филиппин (14 баллов) и Албании (13 баллов).

В таких странах, как Сингапур, Латвия, Южная Корея, Дания, Эстония, Канада и Австралия более 88% учащихся смогли достичь базового уровня (уровень 3) или выше по креативному мышлению (в среднем по OECD — 78%).

В Узбекистане доля учащихся, сумевших достичь уровня 3 или выше, составила 16,5%. Наибольшая доля (61,3%) учащихся Узбекистана продемонстрировали креативное мышление на уровне 1 или ниже.

Как отмечают исследователи, разница между странами, где учащиеся продемонстрировали высокий уровень развития креативного мышления, и странами с низкими показателями составляет 28 баллов или 4 уровня. К примеру, средний балл учащихся из Узбекистана, показавших наиболее высокие результаты по креативному мышлению, значительно ниже средних баллов учащихся, набравших самые низкие баллы в таких странах, как Сингапур, Южная Корея или Канада.





Средний балл учащихся 75-го перцентиля (25% учащихся с самыми высокими показателями) из Узбекистана составляет 19 балла, что значительно ниже среднего балла 25-го перцентиля (25% учащихся с самыми низкими показателями) развитых стран.

Наблюдается позитивная корреляция между результатами учащихся по креативному мышлению и по основным доменам (математика, чтение, естественные науки). Учащиеся, набравшие высокие и низкие баллы по креативному мышлению, как правило, набирали соответственно высокие и низкие баллы по математике. Хотя академические успехи не являются обязательным условием для успеха в креативном мышлении, достижение хотя бы минимального уровня грамотности по математике, чтению и естественным наукам необходимо для развития креативного мышления. Напомним, что по результатам основных исследований PISA-2022 более 60% учащихся Узбекистана не достигли минимального (второго) уровня ни по одному из трёх основных доменов грамотности.

В целом, девочки оказались сильнее мальчиков в креативном мышлении. Средний балл девочек составил 34, мальчиков — 31 (в Узбекистане — 15 и 14 соответственно). В среднем по OECD 82% девочек и 75% мальчиков достигли базового уровня по креативному мышлению (в Узбекистане — 17,9% и 15,1% соответственно).

В Узбекистане минимальная разница отмечена не только в результатах учащихся различных полов, но и детей из семей с разным социально-экономическим статусом. Если в среднем по OECD учащиеся из более благополучных в социально-экономическом плане семей набирают на 10 баллов выше сверстников из менее благополучных семей, в Узбекистане эта разница составляет всего 3 балла.

В целом, исследователи отмечают, что страны с наилучшими показателями по креативному мышлению внедрили креативное мышление в свои учебные программы, разработали чёткие критерии измерения достижений учащихся в креативном мышлении и вовлекают учащихся в междисциплинарные проекты, требующие, в том числе, креативного мышления. Методики, поощряющие креативное мышление и вовлечение учащихся во внеклассные занятия, также положительно влияют на развитие критического мышления.

С образцами тестовых заданий, использованных для оценки креативного мышления, можно ознакомиться на сайте OECD (доступны, в том числе, на узбекском, русском и каракалпакском языках).