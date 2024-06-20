Спикер Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано на встрече с журналистами из Центральной Азии рассказал о политической значимости предстоящего саммита ЕС-Центральная Азия, почему ЕС уважает свободу выбора своих партнёров и какую роль играют сами страны региона в предотвращении обхода санкций. Он также отметил выгоды сотрудничества с ЕС и пользу от интеграции для стран региона.

О саммите ЕС-Центральная Азия

На вопрос корреспондента «Газеты.uz» о предстоящем саммите ЕС-Центральная Азия с участием глав государств региона и двух президентов Европейского союза спикер Еврокомиссии ответил, что саммит должен состояться в этом году, но даты все ещё не определены.

«Обычно все решается ближе ко времени проведения. Саммит должен состояться в Узбекистане», — сказал он.

«Этот саммит очень важен с политической точки зрения. Этот саммит — выражение того, насколько мы ценим наше партнёрство и что мы готовы подтвердить его на самом высоком политическом уровне, — подчеркнул Петер Стано. — В мире политических заявлений и дипломатии это играет огромную роль. Мы не проводим такие саммиты со всеми. Если вы посмотрите на партнёрские отношения Европейского союза со странами по всему миру, то не так уж много саммитов проводится на высшем уровне. [К примеру,] Украина, конечно, потому что для нас она является главным приоритетом».

«Этот саммит действительно отражает [динамику отношений] и имеет скорее символическое, чем практическое значение. Но тот факт, что это происходит, является подтверждением с обеих сторон, насколько важным мы считаем наше партнёрство и насколько мы полны решимости продолжать его развивать», — отметил он.

Петер Стано сообщил, что повестка дня и дата саммита будут определены в сотрудничестве с партнёрами.

«Чем больше участников, тем сложнее. У нас 27 стран, а у вас — пять. Поэтому пытаться найти подходящую дату, обеспечить необходимый уровень представительства — это иногда логистический вызов. После выборов в Европарламент у нас будет полная ясность с именами новых руководителей институтов, а мандат нынешнего совета закончится в конце октября».

«С нашей стороны подготовка к саммиту не займёт много времени. И со стороны Центральной Азии я не вижу никаких проблем, которые могли бы замедлить эту подготовку. Так что есть решимость. Есть заинтересованность. Я надеюсь, что в этом году саммит все же состоится».

Петер Стано также ответил на ряд вопросов журналистов, «Газета.uz» приводит другие важные цитаты спикера Еврокомиссии из этой встречи.

О свободном выборе партнёров

Если смотреть на ваших соседей, то можно понять, что география была очень жестока по отношению к региону. Вы не можете стереть географические и исторические связи своих стран. Мы очень чётко это понимаем. Мы не препятствуем странам в их свободном выборе партнёров. Ведь это и то, за что борется Украина и почему мы поддерживаем её. Каждая страна должна иметь право свободно выбирать, с кем ей развивать партнёрские отношения.

Сейчас сложилась такая ситуация, что один из ваших соседей или очень важных партнёров нарушает международные правила, и нельзя вести дела как обычно с тем, кто так вопиюще нарушает эти правила. Потому что сегодня [от этих нарушений страдает] Украина, а завтра это может быть Узбекистан или любая другая страна.

Но мы не хотим разрывать ваши связи с Россией. Наши партнёрские отношения не являются эксклюзивными. Мы не говорим, что если вы пойдёте с нами, то не сможете пойти с кем-то ещё. Мы знаем, что мир в конечном счёте транзакционный. Каждый старается получить максимум выгоды. Мы просто говорим, что верим в определённые принципы, которые работают для нас. Я думаю, они могут подойти и вам.

Посмотрите на наш опыт и задумайтесь, какую взаимозависимость вы получаете, развивая отношения с ЕС, и какие невыгодные условия вы получаете с некоторыми другими партнёрами, которые используют метод принуждения.

Мы уважаем свободный выбор стран. У нас есть красные линии для себя, ожидания от партнёров, но мы не собираемся принимать их против вас, если вы решите продолжать работать с Россией, потому что это в ваших жизненно важных национальных интересах.

Мы не пытаемся ничего навязывать. Вы сами лучше знаете, что отвечает вашим национальным интересам. Если вы хотите работать с Турцией, Ираном, Китаем, Россией, с ЕС — это ваше решение, и ничье больше. Единственное, что мы можем сказать, основываясь на собственном опыте: что бы вы ни делали, задумывайтесь о следующем.

Не создавайте ненужных взаимозависимостей, потому что они могут подорвать вашу независимость, ваш суверенитет или вашу территориальную целостность. И старайтесь как можно больше диверсифицировать свою деятельность, чтобы не зависеть только от одного поставщика или от одного партнёра. Диверсификация и предотвращение ненужных взаимозависимостей — это лучший способ снижения рисков от любых неравных отношений.

О санкциях

Один из вопросов, по которым мы очень принципиальны, — это обход санкций. Если кто-то попытается помочь России обойти наши санкции, то он рискует попасть под санкции Европейского союза.

Надо быть осторожными с санкциями, потому что пока идёт война, будут санкции, и пока есть санкции, будут попытки их обойти. Мы можем закрыть одну лазейку обхода, а потом появится другая. Частный бизнес всегда на шаг впереди, они умные, очень гибкие. Законодательство реагирует только после.

Поэтому нам нужно сотрудничество со стороны властей, особенно стран, чьи территории используются для реэкспорта особо «чувствительных» товаров, которые являются товарами двойного назначения и запрещены нашими санкциями, но каким-то образом попадают в Россию через посредников.

Вопрос санкций находится под нашим пристальным вниманием. И динамика зависит от страны. Когда мы видим первый всплеск в какой-то стране, мы устанавливаем контакты и начинается взаимодействие, власти принимают меры, и можно увидеть, что идёт тенденция снижения. Или это идёт цикличным образом: вы что-то делаете, реэкспорт падает, а потом находится другая возможность, и цифры вновь поднимаются. Мы пытаемся бороться с этим как политически, так и с помощью санкций и наших партнёров во всех экономиках.

Сейчас мы работаем над 14-м пакетом санкций (на момент публикации пакет уже согласован ЕС — ред.) Мы уже приняли 13 широкомасштабных пакетов санкций, наложив их на все, что только можно. Мы постоянно работаем, потому что всегда есть какие-то лазейки, или гибкость и креативность экономических операторов выводит на свет ситуации, которые мы не продумали при принятии закона. Поэтому мы постоянно пересматриваем его.

Как институт ЕС основывается на верховенстве закона. Это означает, что у нас есть законодательная база, наши действия основаны на законах и законодательстве. Мы не можем просто наложить на кого-то санкции, наказать кого-то, запретить кого-то или оштрафовать, потому что нам не нравится то, что он делает. У нас должна быть правовая основа и доказательства.

В то же время мы взаимодействуем с властями стран, где [обход санкций] происходит. Потому что у этих стран больше возможностей для принятия мер по предотвращению, они имеют больше возможностей, чем мы, так как мы являемся посторонними. Если компании находятся только в вашей стране и у вас есть свои законы в этой области, то вы можете использовать их для регулирования деятельности этих компаний. Поэтому каждый раз, когда мы видим всплеск, мы едем в страну, обсуждаем с партнёрами. И пытаемся понять, можем ли работать вместе.

О сотрудничестве с ЕС

Какие ограничения и возможности могут быть для нашего партнёрства? В целом, ограничений нет. Все зависит от желаний обеих сторон. Мы готовы сотрудничать со странами Центральной Азии настолько глубоко, насколько этого захотят наши партнеры.

ЕС — прозрачный, предсказуемый партнёр, с нами вы знаете, во что ввязываетесь, на что подписываетесь: правила, принципы и законы, уважение к законам. Для всех, кто занимается бизнесом, предсказуемость и прозрачность очень важны, поскольку они позволяют планировать свои инвестиции, выгоды, доходы, процессы.

Таким образом, ограничения определяются нашими партнёрами. С нашей стороны основными ограничениями являются, конечно же, наши принципы и ценности. Но они настолько универсальны, что почти каждая страна в мире подписывается под ними хотя бы формально. Это права человека, определённый уровень демократии и свобод. Конечно, мы не можем ожидать, что все будут такими же свободными и демократичными, как мы. Мы не хотим экспортировать или навязывать свою модель. Мы хотим продвигать наши принципы. Это часть наших партнёрских отношений. Мы не хотим никого принуждать. Вы хотите работать с нами? Отлично. Мы готовы работать настолько тесно, насколько это возможно, насколько вы этого хотите.

Например, в прошлом мы были близки к подписанию Соглашения об ассоциации с Арменией, как с некоторым другими странами Восточного партнёрства. Затем в какой-то момент Армения поменяла своё решение и они сделали шаг в сторону Евразийского союза. Европейский союз принял это, и наше партнёрство сократилось. Мы разработали соглашение другого типа, не такое близкое, не такое всеобъемлющее. Мы ориентируремся на уровень амбиций наших партнеров.

Сегодня Армения снова говорит, что хочет больше сотрудничества с Европейским союзом. Поэтому мы обсуждаем, как улучшить действующее партнёрство. Все зависит от желания партнеров.

О пользе интеграции для региона

Посмотрите, к чему привела нас региональная интеграция. У нас есть «шенген», свободное перемещение людей на огромной территории от Эстонии до Португалии, по всему европейскому континенту, без необходимости предъявлять удостоверение личности, без необходимости останавливаться на границах. У нас есть единая валюта. Вам больше не нужно менять деньги, не нужно терять деньги на комиссиях и разменах и иметь пять разных кошельков для хранения разных валют. У нас везде одинаковые права в ЕС, мы можем работать, учиться, путешествовать, делать все, что захотим. Мы можем получить медицинское обслуживание в любой из стран Европейского союза.

Интеграция имеет совершенно потрясающие преимущества для всех, для всего населения. И на самом деле интеграция — это ответ на все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Ведь ещё один лозунг ЕС — «Вместе мы сильнее». Вы лучше справляетесь с проблемами, когда работаете вместе. В Европе мы очень разнообразны в плане языков, этносов, наций, исторического контекста и опыта. Центральная Азия относительно более компактна по сравнению с Европой. Поэтому у вас есть все природные предпосылки [для интеграции]. Конечно, у вас есть исторические проблемы, в большей степени двусторонние между странами. Но, опять же, вспомните, Германия и Франция убивали друг друга на протяжении веков. Сегодня мы смеёмся вместе.

Интеграция — это то, что нужно, потому что она устраняет искусственные границы между нациями, между группами людей. И позволяет вам расти вместе, обогащая свою самобытность за счёт других. Она основана на уважении, и это то, что мы поддерживаем в случае Центральной Азии.

Интеграция может принести пользу людям, преодолевая все вековые конфликты и разногласия и позволяя работать вместе.

О будущем ЕС

На вопрос одного из журналистов, есть ли у него опасения по поводу будущего ЕС, если к власти придут силы, настроенные против евроинтеграции, Петер Стано ответил, что любое решение будет выражением воли людей.

«Европейский союз — это не модель, навязанная сверху, из Брюсселя, или политическими деятелями. ЕС был основан странами-членами для своих граждан. Изначально идея заключалась в том, чтобы предотвратить войны путём налаживания экономического сотрудничества, чтобы у нас был мир, чтобы страны сотрудничали и не воевали друг с другом», — сказал он

«Европейский союз всегда был проектом для людей, и люди сами определяют его структуру. Так что если крайне правые или крайне левые, или какие-либо другие, антисистемные или альтернативные партии сформируют правительства и получат большинство в ЕС, возможно, они поведут Европейский союз в другом направлении, чем он идёт сейчас, но это будет отражением воли людей. Мы в Брюсселе, институты — служим странам-членам, а страны-члены представлены правительствами, которые избираются гражданами. Так что что захотят граждане, то они и получат», — подчеркнул Петер Стано.

Он добавил, что не беспокоится о будущем ЕС, потому что в конечном итоге Евросоюз отражает желания своего населения. «Такова природа демократии, которую нужно уважать», — сказал спикер ЕК.