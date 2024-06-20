США приостановят поставки ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot третьим странам, чтобы ускорить выполнение заказов для Украины и таким образом усилить её противовоздушную оборону против ракетных атак России, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Решение об этом последовало за заявлением президента США Джо Байдена на саммите G7 на прошлой неделе. Тогда он сказал, что США получили от пяти стран обязательства передать Украине Patriot и другие системы ПВО. «Кроме того, пусть те страны, которые ожидают от нас поставок американских систем ПВО в будущем, знают, что им придётся подождать. Все, что у нас есть, будет поступать в Украину, пока не будут удовлетворены её нужды», — отметил Байден.

FT отмечает, что Белый дом рассматривал возможность изменить последовательность поставок, как ракет, так и систем, но в конечном итоге решил продолжить «параллельные» и «интенсивные» усилия по предоставлению Украины дополнительных существующих систем.

Системы Patriot считаются самым современным оружием противовоздушной обороны в арсенале США. Они состоят из радиолокационной системы и мобильных пусковых установок, которые могут стрелять ракетами-перехватчиками по приближающимся снарядам или самолетам.

Президент Украины Зеленский называл их «самой эффективной системой ПВО в мире на сегодняшний день» и заявлял, что они способны сбивать все российские ракеты, включая баллистические. В апреле он говорил, что в будущем «Украине для полного закрытия своей территории от вражеских воздушных атак требуется 25 систем Patriot по 6−8 батарей в каждой», а на сегодня стране требуется как минимум семь систем Patriot.

В настоящее время Украина имеет как минимум четыре системы Patriot, предоставленные США и Германией, пишет FT. На прошлой неделе США одобрили отправку Киеву ещё одной системы Patriot.