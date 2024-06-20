Заместитель хокима Сайхунабадского района Сырдарьинской области по вопросам сельского и водного хозяйства подозревается в получении взятки в размере 25 тысяч долларов за незаконное выделение земли. Об этом сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Сообщается, что он обещал помочь предпринимателю, желающему выращивать сельхозпродукцию, получить 6 га земли в соседнем Сардобинском районе, потребовав за это 20 тысяч долларов.

Кроме того, чиновник должен был оформить этому же предпринимателю на основе договора аренды 50 соток земли в Сайхунабаде, находящейся в ведении управления лесного хозяйства области, для строительства лёгких конструкций. За это он потребовал 5000 долларов.

Замхокима был задержан в ходе оперативного мероприятия при получении запрошенных 25 тысяч долларов.

В марте сообщалось об увольнении хокима Сайхунабадского района и его первого заместителя. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в районе заявил, что чиновники не оправдали свои зарплаты.

Тогда глава государства анонсировал «Сайхунабадский опыт» по повышению доходов населения путём задействования возможностей приусадебных хозяйств, который планировалось распространить на всю страну.