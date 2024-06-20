Президент Узбекистана подписал закон, которым страна ратифицирована Конвенцию Международной организации труда №156 о равном обращении и равных возможностях для работников мужчин и женщин: работники с семейными обязанностями.

Цель этой конвенции — обеспечение равных отношений и возможностей для работающих женщин и мужчин, выполняющих оплачиваемую работу, а также возможности лицам с семейными обязанностями пользоваться своими правами без дискриминации и максимально гармонично сочетая профессиональные и семейные обязанности.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана, рассматривая закон о ратификации, ранее отметил, что все требования этой конвенции уже полностью имплементированы в национальное законодательство страны.

В настоящее время конвенцию ратифицировали 45 стран из 187 государств-членов Международной организации труда. Среди них: Норвегия, Швеция, Испания, Франция, Япония, Южная Корея, Азербайджан и Казахстан.