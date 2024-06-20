Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк Inno в Алмазарском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Этот технопарк был создан три года назад. Здесь разрабатываются изобретения для развития промышленных отраслей. Для обучения молодёжи современным профессиям налажено сотрудничество с высшими учебными заведениями. Ежегодно проводятся семинары и занятия с участием около 15 тысяч студентов и учащихся.





Президенту представлена деятельность высших инженерных школ, создаваемых при Ташкентском государственном техническом университете, Бухарском инженерно-технологическом институте, Ташкентском государственном транспортном университете, Ферганском политехническом институте, Ташкентском архитектурно-строительном университете и Ташкентском университете информационных технологий.

На первом этапе, как ожидается, будут открыты высшие инженерные школы при 10 высших учебных заведениях. В наблюдательный совет школ войдут не только учёные, но и представители партнёрских предприятий.





В этих школах будут реализованы двухлетние программы магистратуры, кандидаты будут отбираться на основе заказов производителей. В первый год студенты будут проектировать новые продукты по заказам предприятий, проводить научные исследования и обучаться по углублённым модульным программам. Во второй год они будут тестировать на предприятиях технологические процессы, связанные с созданием опытно-конструкторских образцов новых продуктов.

Президент уделил внимание вопросам прикладной значимости и эффективности научных исследований в вузах. Он отметил, что «внимание, уделяемое системе образования, должно находить своё реальное воплощение в научных достижениях», говорится в сообщении.





Глава государства также ознакомился с изобретениями и разработками исследователей. Были представлены энергоэффективные устройства, система охлаждения, защищающая трансформаторы от перегревания под нагрузкой, химические реагенты для нефтегазовой отрасли, современные подходы в строительстве, в том числе дорожном, инженерные проекты для гидросооружений и современные решения в области информационных технологий.