Число паломников, погибших во время хаджа в Саудовскую Аравию на фоне сильной жары, превысило 1000, передаёт агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на официальные заявления стран и дипломатов. Накануне AFP сообщала о более чем 550 умерших.

Более половины из скончавшихся — незарегистрированные паломники, говорится в сообщении. Они были более уязвимы к жаре, поскольку не могли получить доступ к кондиционированным помещениям, которые расположены вдоль маршрута хаджа, уточняет агентство.





По данным AFP, о смерти паломников сообщили как минимум 10 стран, включая Египет, Малайзию, Пакистан, Индию, Иорданию, Индонезию, Иран и другие.

Большинство погибших — граждане Египта: их, как сообщил агентству египетский дипломат, 658 человек. С его слов, основной причиной их смерти стала жара.

Власти Саудовской Аравии пока не предоставили информацию о числе умерших, хотя 16 июня они сообщали, что более 2700 паломников обратились за медицинской помощью в связи с тепловыми ударами.