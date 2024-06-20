В Шайхантахурском районе Ташкента недалеко от рынка «Чорсу» 19 июня был задержан молодой человек в женской одежде и никабе, закрывающем лицо.

Как сообщил «Газете.uz» источник в правоохранительных органах, подозрение сотрудников ОВД вызвало поведение человека, похожего на женщину. Его доставили в ОВД для установления личности.

Задержанным оказался 22-летний житель Букинского района Ташкентской области. По данным источника, парень отказался подчиняться законным требованиям сотрудников ОВД и оказал им активное сопротивление.

В отношении парня был оформлен протокол о правонарушении по статьям 184−4 (нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность), 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) и 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности.

В октябре прошлого года президент Узбекистана подписал закон о поправках в КоАО, согласно которому нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечёт наложение штрафа от 10 до 15 БРВ (от 3,4 млн до 5,1 млн сумов).