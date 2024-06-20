Экономика

Назначены председатель и и. о. первого заместителя председателя компании «Узэнергосотиш». Ими стали Жахонгир Обиджонов и Шохрух Карабаев соответственно. Компания с 1 июля будет выполнять функцию централизованной закупки и сбыта электрической энергии.

В 38 быстрорастущих районах Узбекистана необходимо построить достаточное количество жилья, социальных учреждений и парков отдыха. Это отмечалось на презентации президенту мастер-планов для 14 районов и городов. Глава государства подчеркнул необходимость ускоренного создания удобной инфраструктуры.

Президенту представлены предложения по развитию ювелирной промышленности Узбекистана, в том числе применять к ИП льготы ремесленников, установить нулевые ставки таможенной пошлины на оборудование, а также на экспорт ювелирных изделий в США по системе GSP.

Общество

С нового учебного года стобалльная система оценки знаний учеников, используемая в Президентских школах, будет внедрена ещё в 1000 общеобразовательных учреждений. Ранее она была апробирована в 500 школах. В результате, по официальным данным, успеваемость учеников повысилась с 53% до 59%.

Посольство Узбекистана в России сообщило, что стало чаще получать обращения от сограждан о сложностях при въезде в РФ или транзите через аэропорт Москвы «Шереметьево» в связи с чрезмерно длительными проверками. Для выяснения ситуации посольство направило обращение в МИД РФ.

Мужчина обещал за 14,3 тысячи долларов отправить жителя Джизака на работу в США, но направил его в Африку. Чтобы помочь ему, он запросил ещё 6700 долларов, при получении которых был задержан.

Президент ознакомился с предложениями по повышению качества образования и улучшению системы повышения квалификации педагогов. Предложено повысить с сентября 2025 года зарплату учителям высшей и первой категорий и создать на базе НИИ педагогических наук Национальный институт педагогики воспитания.

С 1 января 2025 года рассматривать вопросы выдачи санкции на процессуальные действия по уголовным делам, в том числе заключение под стражу, домашний арест, обыск и прослушивание телефона, будут отдельные судьи — следственные. Эти должности введут в районных и городских судах по уголовным делам.

Дневная температура воздуха в течение недели в Узбекистане будет в пределах +34…+39 градусов. В вечерние часы над центральными и восточными районами Узбекистана, в том числе в Ташкенте, будет облачно, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможно выпадение кратковременного дождя.

В Берунийском районе Каракалпакстана Nexia 3, вёзшая около 10 детей, попала в ДТП. На видео в соцсетях видно плачущих детей, у некоторых видна кровь. Сообщается, что пострадали водитель и двое детей — 6 и 3 лет. Перевозка детей с нарушением правил — распространённое в Узбекистане явление.

Если бы женщины принимали равное участие с мужчинами в экономической деятельности, национальный доход в Узбекистане увеличился бы на 29%. Об этом говорится в страновой гендерной оценке, проведённой Всемирным банком при содействии правительства Великобритании.

Культура

Документальный фильм об истории джадидизма «Мечтатели» одержал победу на фестивале независимого кино в Каннах в номинации «Лучший образовательный фильм».

Мир

По меньшей мере 550 паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жары. 17 июня температура воздуха в Мекке поднялась до 52 градусов.

Немецкое правительство ведёт переговоры с Узбекистаном о заключении соглашения, которое позволило бы депортировать афганских беженцев из Германии без прямых договорённостей с «Талибаном», пишет Bloomberg.

Нелегальные иммигранты, состоящие в браке с гражданами США и прожившие в стране не менее 10 лет, смогут подать на американское гражданство. Ожидается, что новая программа охватит более 500 тысяч человек.

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