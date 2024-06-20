Политика

Президенту представили планы по открытию высших инженерных школ при 10 вузах Узбекистана. В них будут реализованы двухлетние программы магистратуры — в первый год студенты будут проектировать новые продукты по заказам предприятий, во второй год — тестировать их на предприятиях.

Узбекистан ратифицировал Конвенцию Международной организации труда о равных возможностях для работников — мужчин и женщин — с семейными обязанностями.

Спикер Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано отметил политическую значимость будущего саммита ЕС-Центральная Азия на высоком уровне. Он напомнил, что ЕС уважает свободу стран при выборе партнёров, и назвал интеграцию ЦА ответом на все проблемы, с которыми может сталкиваться регион.

Сенат рассмотрит поправки в законы об обеспечении кибербезопасности и защите интеллектуальной собственности, а также в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, будут рассмотрены кандидатура на пост генпрокурора и избран глава Комитета по развитию конкуренции.

Экономика

Нарушение порядка предоставления в аренду госимущества стало административным правонарушением. Должностные лица будут подвергаться штрафу за предоставление госимущества в аренду без заключения договора и необоснованное воспрепятствование арендатору в принятии объекта.

Общество

В канале Бурджар в Ташкенте утонул 20-летний студент, который пошёл купаться с двумя однокурсниками. Его тело нашли спустя три часа.

В Нукусе инспектор профилактики принудительно поместил в психдиспансер одинокого мужчину, признанного невменяемым. Подделав документы, он переписал его квартиру на имя своей жены и присвоил себе его деньги. Против инспектора было возбуждено уголовное дело, но судья снял с него почти все обвинения.

Опубликованы результаты международного исследования PISA-2022 по оцениванию креативного (творческого) мышления 15-летних учащихся школ. Узбекистан оказался в числе стран с самыми низкими показателями.

Замхокима Сайхунабадского района подозревается в получении взятки в размере 25 тысяч долларов. Он обещал предпринимателю помочь получить под строительство 6 га земли в Сардобинском районе и 50 соток земли для выращивания сельзозкультур управления лесного хозяйства в Сайхунабаде.

Мир

Число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии на фоне жары превысило 1000 человек, более половины из них незарегистрированные паломники, сообщает AFP.

Евросоюз согласовал 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения затронут российский энергетический сектор и ограничат торговлю с десятками компаний в третьих странах, включая Китай, Турцию и Индию.

США решили приостановить поставки ракет-перехватчиков к системам Patriot иностранным заказчикам, чтобы ускорить их производство для Украины и усилить противовоздушную оборону страны против ракетных атак России.

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