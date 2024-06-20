В социальных сетях распространилась информация о том, что уголовный суд Нукуса необоснованно снял обвинения в отношении сотрудника ОВД, выдвинутые следственным органом. В Прокуратуре Каракалпакстана прокомментировали эти сообщения.

Выяснилось, что уголовное дело было возбуждено Прокуратурой Каракалпакстана в отношении инспектора профилактики УКД ОВД Нукуса А. М. В отношении него были выдвинуты обвинения в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 169 (кража, совершённая в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана.

Согласно материалам следствия, А. М. с целью присвоения имущества проживающего в закреплённой за ним махалле одинокого мужчины О. Е., признанного невменяемым, написал начальнику психоневрологического диспансера №1 заявление о том, что тот якобы нарушил правила поведения в обществе, и добился его принудительного помещения в больницу, выселения из дома и ограничения свободы.

Затем инспектор подделал ордер на владение жилым имуществом О. Е. и с помощью сотрудника кадастрового органа Ч. С. подготовил фальшивые кадастровые документы и оформив жильё на своё имя. Далее по договору дарения он оформил жилье на имя своей супруги О. Д., после чего также расхитил имущество мужчины в крупном размере.

Кроме того, инспектор использовал на свои нужды средства с банковской карты О. Е. Он также убедил сотрудников банка выдать ему крупную сумму денег, хранящуюся на счету мужчины, якобы чтобы передать владельцу, и присвоил её. С целью легализации этих денег инспектор приобрёл на имя своей сестры автомобиль Lacetti.

По результатам следствия инспектору профилактики были выдвинуты следующие обвинения:

по пункту «а» части 2 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий с причинением особо крупного ущерба);

по пунктам «а», «б» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц) и части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа);

по пункту «а» части 4 статьи 169 (кража, совершённая в особо крупном размере);

по статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Узбекистана.

В приговоре от 7 июня судья уголовного суда Нукуса снял обвинения по статьям 169, 228, 243 и признал инспектора виновным только в соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 206 УК. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и лишения определённых прав на этот же срок.

В отношении сотрудника кадастра Ч. С. также были выдвинуты обвинения: по пункту «а» части 4 статьи 169 и пункту «а» части 2 и части 3 статьи 228. Однако и с него была снята часть обвинения, он был признан виновным только по пункту «а» части 2 статьи 228.

Кроме того, решением суда обвиняемому было предписано возвратить сумму в размере 180,5 млн сумов для возмещения ущерба, причинённого незаконным присвоением жилья О. Е. на основании поддельных документов.

Прокуратура, изучив документы дела в апелляционный срок, признала приговор суда явно необоснованным, несправедливым и незаконным и подала протест об отмене решения суда.