19 июня в канале Бурджар на территории Яккасарайского района Ташкента утонул 20-летний молодой человек. Об этом со ссылкой на родных покойного сообщил сайт Uz24.uz. Он был студентом третьего курса Узбекского государственного университета мировых языков.

Информацию подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов. Он уточнил «Газете.uz», что парень купался с двумя однокурсниками.

Они спустились в воду в районе улицы Юнуса Раджаби. Из-за быстрого течения и низкой температуры воды молодой человек не смог выбраться на берег и утонул.

Тело покойного спустя примерно три часа обнаружили водолазы УЧС по Ташкенту — ниже по течению, в районе площади Бешагач.

В апреле в Бурджаре утонули три человека — женщина с ребёнком (граждан России) и мужчина, который пытался их спасти (гражданин Китая).