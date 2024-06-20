В связи с расширением улицы Темура Малика (Малая кольцевая) в Ташкенте на месте путепровода «Буюк Турон» (пересечение с улицей Буюк ипак йули) до 1 августа организован объезд. Об этом сообщил хокимият Мирзо-Улугбекского района.

Для регулирования движения автомобилей на перекрёстках установлены временные светофоры.

Участок улицы Темура Малика под путепроводом расширяется с четырёх до шести полос. Расположенные вдоль него частные дома были снесены. С улицы Буюк ипак йули также организуются съезды и заезды на Темура Малика.