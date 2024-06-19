Несмотря на положительные изменения в законодательстве и развитии человеческого капитала, в Узбекистане всё ещё сохраняется гендерное неравенство на рынке труда. Об этом говорится в докладе «Страновая гендерная оценка для Узбекистана», подготовленном Всемирным банком при финансовом содействии правительства Великобритании.

В докладе вопросы гендерного равенства рассматриваются через анализ ситуации в различных сферах, включая доступ женщин к образованию, здравоохранению, экономической деятельности, их защиту от насилия, ситуацию с браками и разводами, а также участие женщин в общественной жизни страны.

В публикации оценивается влияние социальных и культурных норм и установок на права и восприятие женщин в обществе. Кроме того, приводятся рекомендации, направленные на устранение гендерного неравенства и продвижение инклюзивного общества в Узбекистане, обеспечивающего равные права и возможности для граждан обоих полов.

Согласно данным доклада, в 2021 году доля женщин в рабочей силе была на 28 процентных пунктов (п. п.) меньше, доли мужчин. Это выше среднего показателя для региона Европы и Центральной Азии (исключая страны с высоким уровнем дохода), который составляет 19 п. п.

Уровень безработицы среди молодых женщин в стране составляет 15,5%, тогда как среди молодых мужчин он равен 10%. Доля молодых женщин, не учащихся, не работающих и не проходящих профессиональную подготовку, составляет 42%, мужчин — 8,8%. В оплате труда также наблюдается значительный гендерный разрыв: женщины зарабатывают на 34% меньше, чем мужчины. Это превышает среднемировой уровень, который составляет 20%.

Более низкий уровень оплаты труда и занятости среди женщин оказывает отрицательное влияние на экономический рост и усугубляет бедность в Узбекистане, отмечается в докладе.

Если бы женщины принимали равное участие с мужчинами в экономической деятельности, национальный доход в Узбекистане увеличился бы на 29%. Обеспечение оплаты труда женщин на уровне с мужчинами способствовал бы выводу из бедности свыше 700 тысяч человек, подсчитали эксперты.

«Однако укоренившиеся гендерные нормы, в соответствии с которыми женщины в первую очередь ответственны за уход и домашние обязанности, сдерживают прогресс в обеспечении гендерного равенства и экономического роста, бенефициарами которого являются все граждане вне зависимости от их пола», — говорится в сообщении банка.

В докладе отмечается значительный прогресс, достигнутый властями в обеспечении гендерного равенства, начиная с 2017 года. В частности, были приняты нормы, гарантирующие женщинам равную оплату с мужчинами за труд равной ценности. Отменены ограничения на применение труда женщин в определённых отраслях. В октябре 2022 года был принят новый Трудовой кодекс, в который включены положения, соответствующие международным стандартам и конвенциям в области защиты трудовых прав.

Кроме того, были приняты нормы, защищающие женщин от домашнего (бытового) насилия. В апреле 2023 года были внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, направленные на борьбу с бытовым насилием, включая физическое, психологическое и экономическое насилие в семейных отношениях.

Учитывая эти законодательные изменения, доклад «Женщины, бизнес и закон», ежегодно издаваемый Всемирным банком, включил Узбекистан в топ-пять стран-реформаторов, достигших наибольшего прогресса в обеспечении гендерного равенства среди 190 государств в 2024 году.

Авторы доклада также отмечают, что в Узбекистане заметно улучшился доступ женщин к образованию и медицинским услугам. Например, произошёл значительный рост в охвате высшим образованием. За период 2017—2022 годов доступ к высшему образованию среди мужчин увеличился в 3 раза, до 29%, а среди женщин — в 4 раза, до 27,4%.

Меры, направленные на обеспечение равного доступа к здравоохранению, привели к сокращению детской и материнской смертности за последние 30 лет. В частности, младенческая смертность снизилась с 34,6 смертей на 1000 живорождений в 1990 году до 9,2 смертей в 2021 году.

Среди рекомендаций доклада отмечается, что властям Узбекистана необходимо продолжить принятие мер по устранению гендерного неравенства, чтобы страна могла в полной мере реализовать свой экономический потенциал.

Это относится к мерам по искоренению социальных норм, ограничивающих экономическую активность женщин, дальнейшему сокращению неравного доступа к высшему образованию по специальностям STEM (наука, технологии, инженерия и математика) и к услугам здравоохранения, улучшению вариантов планирования семьи, дальнейшему развитию механизмов защиты женщин от насилия, а также устранению их неравного представительства на руководящих должностях.

«В стране, несмотря на текущие пробелы в области гендерного равенства, создана прочная основа для достижения дальнейшего прогресса. Она открывает широкие перспективы в обеспечении равных прав и возможностей для всех граждан вне зависимости от их пола», — отмечается в сообщении.