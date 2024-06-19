В Янгикурганском районе Наманганской области 29-летняя женщина скончалась в результате самоподжога. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
10 июня из-за конфликта в семье Р. К. облила себя бензином во дворе дома и подожгла себя. У неё было четверо детей.
Комитет семьи и женщин сообщил, что его региональные представители изучили ситуацию совместно с сотрудниками других организаций.
«Были проведены беседы с родителями, близкими покойной, родственниками её супруга, ответственными лицами и активистками махалли», — говорится в сообщении.
Комитет взял на постоянный контроль всестороннюю поддержку несовершеннолетних детей покойной.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 103 (доведение до самоубийства или покушения на него путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства личности лица) Уголовного кодекса.