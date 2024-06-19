В офис детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой 6 июня поступило обращение от 24-летней А. А.

Женщина сообщила, что после смерти родителей её сестры 17-летняя И. А. и 12-летняя С. Р. были отданы под опеку дяди Р. Р., который проживает в Казахстане. Ей стало известно, что мужчина совершает в отношении девочек развратные действия.

Заявительница попросила принять законные меры в отношении мужчины, оказать помощь в возвращении сестёр в Узбекистан и назначении её их законным представителем, поскольку она является их ближайшей родственницей.

На основании обращения детского омбудсмана в МВД и к генеральному консулу Узбекистана в Алматы через Министерство иностранных дел были приняты оперативные меры.

Уже 8 июня сотрудники полиции и органов опеки забрали девочек из дома дяди и поместили их в адаптационный центр Алматы для поддержки детей, находящихся в трудной социальной ситуации. В настоящее время девочкам оказывается вся необходимая социальная и психологическая поддержка, говорится в сообщении.

По запросу уполномоченного по правам ребёнка в результате оперативного сотрудничества генконсула Узбекистана в Алматы Р. Р. был задержан полицией Казахстана. Ему предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетнего лица. 17 июня суд избрал Р. Р. меру пресечения в виде заключения под стражу.

Детский омбудсман, МВД и МИД предпринимают меры по назначению девочкам нового опекуна и их возвращению в Узбекистан.