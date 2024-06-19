Председателем правления компании «Узэнергосотиш», ответственной за централизованную закупку и сбыт электроэнергии, назначен Жахонгир Обиджонович Обиджонов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Жахонгир Обиджонов родился в 1976 году в Ташкенте. В 1998 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2006 году — Академию государственного и общественного строительства при президенте.

С 2004 по 2007 годы занимал разные должности в Центральном банке Узбекистана. В 2007—2017 годах работал первым заместителем председателя правления Узпромстройбанка. В 2017—2019 годах занимал должность заместителя председателя правления «Узбекэнерго», а также и. о. председателя правления, в 2020—2022 годах был первым заместителем председателя правления «Региональных электрических сетей».

В 2024 году окончил магистратуру (MBA) в Anglia Rusking University (Великобритания).





Исполняющим обязанности первого заместителя председателя правления «Узэнергосотиш» стал Шохрух Эсаналиевич Карабаев.

До этого он работал на должности заместителя директора Проектного офиса по реформированию электроэнергетической отрасли при Министерства энергетики.

Компания «Узэнергосотиш», которое выполняет функцию централизованной закупки и сбыта электрической энергии, была создана указом президента Узбекистана о реформировании сферы энергетики от сентября прошлого года. Она начнёт выполнять эту функцию с 1 июля. За «Национальными электрическими сетями» остаётся функция эксплуатации магистральных электросетей.