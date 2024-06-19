Кинолента «Мечтатели» об истории джадидизма в Туркестанском крае, выпущенная компанией BWG Production, победила в номинации «Лучший образовательный фильм» на фестивале World Film Festival в Каннах. Об этом сообщил режиссёр фильма Руслан Салиев.

World Film Festival — это фестиваль независимого мирового кино. Ежемесячно на него присылаются сотни фильмов. Члены жюри — профессионалы в области кинематографии — выбирают лучшие фильмы месяца. По итогу жюри отбирает несколько фильмов по каждой из номинаций, среди которых лишь один становится победителем категории.

Изначально «Мечтатели» выдвинули в категории «Лучший исторический фильм». Позже жюри перевели ленту в категорию «Лучший образовательный фильм».

Режиссёр документального фильма Руслан Салиев в своём Instagram объяснил такое решение жюри:

«Bo вступительном слове организаторы сказали примерно следующее: «Изначально лента рассматривалась в категории «лучший исторический фильм», но жюри все же пришло к выводу, что для европейского зрителя, к сожалению, мало знакомого с историей Узбекистана, — это, в первую очередь, образовательный фильм высокого уровня. Благодаря «Мечтателям» европейский зритель узнал о том, какие выдающиеся люди жили и творили на другом конце Земли и сердцем почувствовали боль их драматичных судеб. И это универсальная история, которая отзовётся у зрителей в любой точке мира».

BWG Production стала единственной компанией из Центральной Азии, которая была представлена в фестивале. «Мечтатели» конкурировали с фильмейкерами из США, Европы и Африки.

Руслан Салиев в комментарии корреспонденту «Газеты.uz» отметил важность достижения фильма для узбекского кинематографа.

«Думаю, это важная победа для всего независимого кинематографа Узбекистана, ведь это уникальная возможность представить нашу историю западному зрителю. Язык кино универсален, и это невероятное ощущение, когда люди из десятков стран мира открывают для себя историю нашей страны, и ты видишь какой интерес это вызывает у публики разных континентов», — подчеркнул режиссер.

Напомним, фильм «Мечтатели» повествует об истории создания джадидизма, линии судеб его участников, влиянии политических событий 1917 года на реформаторское движение, а также следе, который оставили джадиды в истории Узбекистана. «Газета.uz» ранее подробно рассказывала о сюжете фильма и съёмочном процессе.