Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению качества дошкольного и школьного образования и совершенствованию системы повышения квалификации педагогов, сообщила пресс-служба главы государства.

Ответственные лица доложили о разработанных предложениях в сфере повышения квалификации педагогов.

«Внедрена новая система аттестации, в ней приняли участие более 190 тысяч учителей, по итогам повышена категория 51 тысячи учителей», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что необходимо постоянно стимулировать увеличение числа профессиональных и работающих над собой педагогов в школах.

Предложено повысить с сентября 2025 года размер заработной платы учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию.

Дано указание разработать и реализовать отдельную программу повышения квалификации для учителей, не прошедших аттестацию и не имеющих достаточного опыта.

На основе опыта Президентских школ в Национальном исследовательском институте имени Абдуллы Авлони будет организована система повышения квалификации руководителей и педагогов детских садов и школ с периодичностью каждые пять лет.





Поставлена задача передать 11 педагогических колледжей в регионах в ведение Центров повышения квалификации и привлечь к ним тренеров из-за рубежа.

Было также сообщено, что на базе педагогических колледжей с малой нагрузкой будут созданы детские сады и школы, техникумы и школа «Баркамол авлод».

На презентации также рассмотрено предложение о создании Национального института педагогики воспитания на базе Научно-исследовательского института педагогических наук Узбекистана имени Кары-Ниязи.

На новый институт будут возложены задачи по укреплению сотрудничества «махалля — родители — школа», созданию воспитательной литературы для родителей и детей, научному исследованию дидактических взглядов джадидов. Будет организована деятельность Учёного совета по пяти специальностям, а также подготовка кадров по магистратуре и докторантуре.

Кроме того, были затронуты вопросы внедрения международных методов в школы спортивного мастерства Баходира Жалолова и Оксаны Чусовитиной, улучшения качества обучения и тренировок.

Глава государства дал указания по повышению качества подготовки педагогов, организации справедливой системы оценки и стимулирования.