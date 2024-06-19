В последнее время участились обращения граждан Узбекистана в колл-центр посольства страны в России, сообщила пресс-служба дипломатической миссии.

Граждане, в частности, сообщают о сложностях при въезде в Россию или следовании транзитом через международный аэропорт Москвы «Шереметьево». Эти сложности связаны с дополнительными и чрезмерно длительными проверками со стороны соответствующих служб аэропорта.

В целях выяснения обстоятельств посольство направило обращение в Министерство иностранных дел РФ, говорится в сообщении.

При этом консульский отдел посольства находится на постоянной связи со службой пограничного контроля аэропорта «Шереметьево», подчеркнули в дипмиссии.

Напомним, после теракта в подмосковном «Крокусе сити холле» в марте этого года и заключения под стражу по обвинению в нападении на концертный зал выходцев из стран Центральной Азии, в России активизировались обсуждения мер против мигрантов, например, введение визового режима, выдворение за правонарушения, а также ограничения на патенты.

В мае издание «Агентство» со ссылкой на правозащитницу Валентину Чупик сообщило, что российские пограничники в последние дни массово отказывают во въезде в Россию в аэропортах и на наземных пунктах пропуска гражданам Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Тогда представительство Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана в РФ заявило, что сограждане не сталкиваются с проблемой въезда в Россию через КПП московских аэропортов и наземные КПП Оренбургской, Самарской, Саратовской областей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсуждал вопрос трудовой миграции с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе недавнего визита последнего в Узбекистан. «Мне очень приятно, что Владимир Владимирович поддержал в этом чувствительном вопросе мои предложения. Я думаю, что мы всё равно наведём в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон», — сказал тогда глава Узбекистана.