По меньшей мере 550 паломников погибли во время хаджа в Мекку в Саудовской Аравии, сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на арабских дипломатов.

Не менее 323 погибших были египтянами, большинство из них скончались из-за жары, кроме одного, который получил смертельные ранения во время давки, сообщили агентству два собеседника. По их словам, ещё не менее 60 погибших — иорданцы.

Reuters со ссылкой на местные СМИ пишет, что также погибли 144 граждан Индонезии, 35 граждан Туниса, 11 иранцев и трое сенегальцев. Родственники погибших тунисцев сообщили в соцсетях, что многие умерли в результате теплового удара.

Один из дипломатов рассказал AFP, что количество погибших среди египтян велико из-за большого числа незарегистрированных паломников. Их прибытие вызвало хаос в лагерях для помощи верующим и привело к проблемам в работе служб, пояснил агентству египетский чиновник, курирующий проведение хаджа. По его словам, паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров, они погибли, так как «негде было укрыться».

Официально саудовские власти сообщили, что к 16 июня лечение от теплового удара проходили более 2000 паломников, но с тех пор не обновляли статистику, а также не предоставили информацию о погибших. В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек, напоминает AFP.