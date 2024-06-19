Германия ведёт переговоры с Узбекистаном о заключении миграционного пакта, который может включать депортацию афганских беженцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Такое соглашение позволит Берлину избежать прямых договорённостей с «Талибаном».

В конце мая немецкая делегация по поручению министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер посетила Ташкент, чтобы провести переговоры по этому вопросу, рассказали собеседники агентства. Согласно предлагаемому плану, узбекское правительство приняло бы ограниченное количество афганских беженцев, которым отказали в убежище и которых депортировали из Германии, а затем отправило их в Афганистан с помощью частной авиакомпании, осуществляющей рейсы в Кабул.

Со слов источников, правительство Узбекистана рассматривает эту идею, но хочет, чтобы миграционный пакт также включал соглашение, которое позволило бы начать легальную миграцию рабочих из Узбекистана в Германию.

По информации Bloomberg, специальный представитель правительства Германии по миграционным соглашениям Йоахим Штамп в ближайшее время отправится в Узбекистан для продолжения переговоров.