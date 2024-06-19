До конца рабочей недели по территории Узбекистана сохранится жаркая погода, сообщил Узгидромет. Дневная температура воздуха будет в пределах +34…+39 градусов Цельсия, по северу, югу и пустынной зоне — до +41.

В горных районах местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

По большей части равнинной территории без осадков, лишь в вечерние часы над центральными и восточными районами Узбекистана ожидается развитие облачности, местами прогремят грозы, в отдельных районах не исключено выпадение небольшого кратковременного дождя.

Ветер восточного направления 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

Погода в Ташкенте

Преобладание погоды без осадков, лишь в вечерние часы возможна гроза, в отдельных районах города — с выпадением небольшого дождя. Температура ночью будет в пределах +22…+25 градусов, днём — +35…+38.

Ветер восточный 3−8 м/с, в вечерние часы местами с усилением до 12−14 м/с.