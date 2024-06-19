Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по разработке мастер-планов районов и городов, сообщила пресс-служба главы государства.

Эта задача была поставлена на видеоселекторном совещании, посвящённом приоритетным задачам в экономике, которое состоялось 16 января. Ответственные лица представили информацию о проделанной работе, а также ожидаемых результатах от реализации мастер-планов.

За это время были разработаны мастер-планы для 14 районов и городов. В них предусмотрено строительство 759 многоквартирных домов, 22 торговых комплексов и более 800 объектов обслуживания.

Кроме того, планируется подготовка ещё 136 мастер-планов на основе драйверных направлений в 112 районах.

«Например, в 38 быстрорастущих районах необходимо построить достаточное количество жилья, социальных учреждений и парков отдыха», — отмечается в сообщении.

В 20 районах с высоким туристическим потенциалом имеется возможность увеличить поток туристов в 2,5 раза за счёт увеличения количества гостиниц и развития экологического, охотничьего, медицинского, спортивного и экстремального туризма, говорилось на претензации.





В 68 районах, через которые проходят магистральные дороги, можно создать более 400 мотелей, кемпингов, столовых, магазинов и автосервисов, также было отмечено на встрече.

По проектам на основе мастер-планов ожидается создание 40 тысяч рабочих мест, а также ежегодные поступления в бюджет в размере 350 млрд сумов.

Глава государства подчеркнул необходимость ускоренного создания удобной инфраструктуры, торговых и развлекательных мест, а также высокодоходных рабочих мест для населения.

Поставлена задача создать вертикальную систему разработки и мониторинга мастер-планов.