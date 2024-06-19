Система оценки Президентских школ в Узбекистане с нового учебного года будет применяться ещё в 1000 школ. Об этом говорилось в ходе обсуждения при президенте Узбекистана повышения качества дошкольного и школьного образования и системы повышения квалификации педагогов, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее, в прошлом году, эта система оценивания была внедрена в 500 школах страны.

«В результате этого успеваемость учеников в них повысилась с 53% до 59%», — говорится в сообщении.

Для руководства и учителей школ, добившихся высоких результатов, установлена надбавка к зарплате до 40%.

За школами, которые в грядущем году только начнут внедрение этой системы, будут закреплены 182 специализированные школы и 500 школ, уже апробировавших систему.

Сообщалось также о планах по оснащению 270 школ интерактивными досками, 365 — компьютерными классами.

Напомним, в сентябре 2023 года в 500 школах Узбекистана ввели критериальную (стобалльную) систему оценивания знаний. «Газета.uz» тогда собрала вопросы родителей школьников и поговорила с директором Центра педагогического мастерства Дилрабо Давидовой. Она рассказала о целях введения системы и планах по охвату всех школ.