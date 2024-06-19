Президент США Джо Байден 18 июня объявил о программе, позволяющей предоставить легальный статус иммигрантам, проживающим в США без необходимых документов, сообщается на сайте Белого дома.

Мера коснётся иммигрантов, проживших в США не менее 10 лет по состоянию на 17 июня и состоящих в законном браке с американскими гражданами. Тем, кто соответствует этим условиям, предоставят три года для подачи заявления на получение постоянного места жительства. На этот период они получат разрешение на то, чтобы остаться со своими семьями в Соединённых Штатах, а также на работу.

По оценке Белого дома, в среднем те, кто имеет право воспользоваться этой программой, прожили в США, как минимум, 23 года. Большинство из них родились в Мексике.

«Новый процесс позволит супругам-негражданам США и их детям подавать заявление на получение постоянного вида на жительство, — статуса, на который они уже имеют право — не покидая США. Это будет способствовать единству семей и укреплению нашей экономики», — говорится в заявлении Белого дома.

В администрации Байдена рассчитывают, что новыми правилами смогут воспользоваться более 500 тысяч супругов граждан США, и примерно 50 тысяч детей в возрасте до 21 года, один из родителей которых состоят в браке с гражданином (гражданкой) США.

«Эти пары воспитывают семьи, отправляют своих детей в церковь и школу, платят налоги, вносят свой вклад в развитие нашей страны, — заявил Байден на объявлении программы. — Они все это время живут в США в страхе и неуверенности. Мы можем это исправить».

The New York Times отмечает, что новая программа стала одном из самых значительных мер по защите иммигрантов за последние годы. Ожидается, что она начнёт действовать к концу лета.