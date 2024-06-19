Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 19 июня представили презентацию о мерах по развитию ювелирной промышленности, поддержке производства и продажи ювелирных изделий, увеличению экспорта продукции, сообщила пресс-служба главы государства.

Сейчас в Узбекистане перерабатывается лишь 6% добываемого золота, экспорт продукции из него составляет всего 78 млн долларов.





«Важно создавать ювелирные зоны с особыми условиями для предпринимателей, пересмотреть обеспечение отрасли сырьём, подготовку специалистов, производственную цепочку и систему продаж», — ранее отметил президент Узбекистана.

В связи с этим Министерство экономики и финансов и Торгово-промышленная палата разработали предложения.

В частности, планируется расширить полномочия ассоциации «Узбекзаргарсаноати» и реорганизовать системы управления.





Для поддержки производителей отрасли предложено льготы, предусмотренные для членов Ассоциации «Хунарманд», применять и к индивидуальным предпринимателям — производителям ювелирных изделий, являющимся членами Ассоциации «Узбекзаргарсаноати».

Изучается возможность установления на срок до 1 октября 2026 года нулевой ставки таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость на оборудование, упаковочные и маркировочные материалы, которые не производятся в Узбекистане и используются в ювелирной отрасли.

Рассмотрены вопросы создания специальных ювелирных центров, включающих производственные, выставочные и торговые площадки. Представлена информация о размещении пилотных проектов в Ташкенте и Наманганской области.





Обсуждён вопрос увеличения объёма экспорта ювелирных изделий. Предложено установить нулевую ставку таможенной пошлины для экспорта ювелирных изделий, произведённых в Узбекистане, в США по системе GSP.

Глава государства поручил доработать представленные меры и разработать программу развития производства ювелирных изделий на период до 2027 года.