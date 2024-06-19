Президент Узбекистана 10 июня подписал указ об усилении гарантий защиты прав и свобод личности в процессе оперативно-розыскной и следственной деятельности.

В преамбуле документа отмечается, что сейчас судебно-следственная практика «показывает неполное задействование эффективных механизмов обеспечения гарантий защиты прав и свобод человека, а также необходимость усиления мер по обеспечению судом конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность лица, обвиняемого в совершении преступления».

В связи с этим с 1 января 2025 года вводится должность следственного судьи в районных и городских судах по уголовным делам. Следственные судьи будут рассматривать вопросы выдачи санкции на процессуальные решения на стадии досудебного производства по уголовным делам.

Следственным судьям также предоставляются полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

Указ наделяет следственных судей полномочиями по рассмотрению следующих уголовных материалов, в частности вопроса применения санкций и мер принуждения:

а) санкций по:

ходатайству, связанному с применением меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста;

ходатайству, связанному с продлением срока содержания под стражей или домашнего ареста;

ходатайству о приостановлении действия паспорта (проездного документа);

ходатайству об эксгумации трупа;

ходатайству об аресте почтово-телеграфных отправлений;

ходатайству о производстве обыска;

ходатайству о прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятии передаваемой по ним информации;

ходатайству об аресте имущества;

б) мер принуждения по:

ходатайству об отстранении обвиняемого от должности;

ходатайству о помещении лица в медицинское учреждение;

ходатайству о продлении срока пребывания обвиняемого в медицинском учреждении;

ходатайству о продлении срока задержания до 48 часов;

в) ходатайств прокурора о предварительном закреплении показаний свидетеля и потерпевшего (гражданского истца).

Указ определяет основные направления работы следственного судьи — справедливое и объективное выполнение обязанностей, обеспечение верховенства закона, социальной справедливости, гражданского мира и согласия, а также защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц в судебном порядке.

Руководителями следственных судей являются председатели суда Каракалпакстана, областных и Ташкентского городского судов, Военного суда Узбекистана.

Высшему судейскому совету и Верховному суду предписано в срок до 1 января 2025 года обеспечить укомплектование судов, в которых вводится должность следственного судьи, «высококвалифицированными и ответственными кадрами».